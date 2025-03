Internacional entra em acordo com Cruzeiro e Palmeiras para quitar dívidas

Disposto a colocar a "casa em ordem", a diretoria do Internacional resolveu sentar à mesa a fim de encontrar fórmulas para sanear as finanças do clube. A cúpula gaúcha selou um acordo com Cruzeiro e Palmeiras e falta somente um acerto com o Flamengo para equacionar os débitos mais urgentes.

O clube carioca tem a receber 700 mil euros (R$ 4,35 milhões) referentes à aquisição, por parte do Inter, de 50% dos direitos federativos do volante Thiago Maia. Liderando essa fase de colocar as contas em dia, o presidente Armando Barcellos comentou sobre o que foi conversado com Cruzeiro e Palmeiras para selar o trato.

Sobre o Palmeiras, o entendimento com a mandatária Leila Pereira foi o grande passo para se chegar a um denominador comum. "Está tudo certo. Ela entendeu que o Internacional passou por muitas dificuldades no ano passado", comentou Barcellos em entrevista ao Correio do Povo.