Hugo Souza defende pênalti, Corinthians empata com Palmeiras e conquista título do Paulistão

O Corinthians é o grande campeão do Paulistão 2025. Após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque na partida de ida, o time do Parque São Jorge empatou sem gols com o rival nesta quinta-feira, e voltou a erguer um troféu após seis anos, em noite de público recorde na Neo Química Arena. Jogando com um a menos por quase 30 minutos, a equipe viu o goleiro Hugo Souza sair como o herói da partida, defendendo pênalti de Raphael Veiga no segundo tempo.

Com a taça conquistada em casa, o Corinthians chega ao 31º título de sua história e amplia vantagem como o maior campeão estadual. O time alvinegro comemora até domingo, quando entra em campo para a sua estreia no Brasileirão, contra o Bahia, em Salvador, às 20h.

O Palmeiras, por sua vez, perde a chance de conquistar o tetracampeonato consecutivo e volta as atenções para as demais competições da temporada. No domingo, o time alviverde mede forças com o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h.