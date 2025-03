Fritz derrota Berrettini e vai representar os EUA na semifinal do Masters 1000 de Miami

No segundo set o equilíbrio foi ainda maior. Sem quebra de saque, a decisão foi para o tie-break. Fritz chegou a ter 6/3, mas Berrettini reagiu e conseguiu o empate e depois fechou o set em 9/7 para empatar a disputa.

No terceiro set, o ritmo continuou o mesmo. Equilíbrio total. Os tenistas mantinham seus serviços, mas a pressão a cada saque era grande. No 11º game, Fritz consegue a quebra do serviço, fez 6/5 foi para servir e fechar o jogo em 7/5.