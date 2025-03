Corinthians x Palmeiras: como chegam os convocados da Data Fifa na final do Paulistão

Nesta quarta-feira, Martínez e Carrillo precisaram ser preservados do treinamento no CT Joaquim Grava, realizando um trabalho regenerativo. A expectativa de Ramón Díaz é que ambos sejam titulares nesta quinta-feira, assim como Torres e Memphis, que tiveram um desgaste menor em relação aos demais atletas.

"Cheguei um pouco cansado. Mas não tem desculpa. É uma final contra o Palmeiras, em casa, com a nossa torcida. O objetivo é claro: começar o jogo como se estivesse 0 a 0 e ir em busca da vitória e do título. Não temos que ficar apoiados (na vantagem). Temos que jogar sério", afirmou Carrillo, titular nas duas partidas do Peru pelas Eliminatórias.

Romero entrou já nos acréscimos diante da Colômbia e pode ser titular assim como na partida de ida no Allianz Parque, a depender da recuperação de Rodrigo Garro, poupado no gramado sintético do rival em função de problemas no joelho.

Do lado palmeirense, que contou com seis convocados, apenas dois entraram, de fato, em campo: Richard Ríos disputou os dois jogos como titular da Colômbia (Brasil e Paraguai), sem ser substituído, e Piquerez, que entrou somente no segundo tempo do duelo entre Uruguai e Bolívia. Os demais - Weverton e Estêvão, da seleção brasileira, Emi Martínez e Facundo Torres, dupla uruguaia -, apenas ‘esquentaram o banco’ na Data Fifa.

Em função disso, o Palmeiras chega com certa vantagem, já que seus titulares não se desgastaram na Data Fifa. Na ida, os seis foram titulares. Com quatro atletas completamente descansados, Abel Ferreira, deve ter o elenco inteiro à disposição na final. Apenas Ríos, por desgaste, fez um trabalho regenerativo na Academia de Futebol nesta quarta-feira, após chegar de viagem da Colômbia.

CONFIRA A MINUTAGEM DOS CONVOCADOS DE CORINTHIANS X PALMEIRAS NA DATA FIFA