Corinthians e Palmeiras duelam na final por fim de jejum, virada e 'vingança'

Assim como o rival, o Palmeiras teve jogadores atuando na Data Fifa. Richard Ríos, que enfrentou o Paraguai com a Colômbia, voltou em um voo particular com o corintiano Romero, após ação conjunta das duas diretorias. Os outros nomes cedidos foram Weverton, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres.

Abel Ferreira tem uma dúvida no setor ofensivo. O meia Maurício está recuperado da lesão no ombro que o tirou do primeiro jogo da final e pode começar jogando. Caso isso ocorra, ficaria com a vaga de Facundo Torres, que forma o trio de ataque com Estêvão e Vítor Roque.

"Estamos preparados, treinando firme para fazer o melhor amanhã e, se Deus quiser, conquistar esse título. Foi uma pena não termos saído com a vantagem no jogo passado, mas está tudo em aberto para tentarmos buscar a vitória na casa deles", afirmou Roque, ainda em busca do primeiro gol com a camisa alviverde.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez (Ryan), André Carrillo (Alex Santana) e Garro (Talles Magnoou Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.