Conmebol cria força-tarefa contra o racismo e elege Ronaldo como um dos líderes

Ainda, a Conmebol discutiu com Ronaldo e o restante dos presentes a destinação dos recursos arrecadados com as multas por casos de racismo, discriminação e violência no futebol. Esse dinheiro será destinado a projetos da entidade, que devem ser replicados em todos os dez países membros.

O Governo Federal do Brasil foi representado no encontro em Luque pelo chefe de gabinete do Ministério da Igualdade Racial, Luiz Barros, e pelo presidente da Autoridade Pública do Futebol (APFUT) no Ministério do Esporte, o ex-atacante Washington. Em nota à imprensa, os setores destacaram a participação em dois pontos: reforçar o racismo como um crime inafiançável em território brasileiro e projetar uma nova comissão.

Os parlamentares sugeriram, na reunião, criar um comitê permanente tripartite que envolva associações, jogadores e governos para tratar do tema de forma mais ampla. De acordo com Barros, esse enfrentamento deve ser feito de "maneira estruturada, com ações concretas". "Não é apenas um problema social, mas também institucional", afirmou. "É fundamental que organizações como a Conmebol adotem medidas efetivas e estruturais", completou o chefe de gabinete de Igualdade Racial.

Washington endossou a opinião do colega de governo, acrescentando que a confederação sul-americana deve dar o exemplo e mostrar autoridade. "É necessário que a Conmebol utilize sua influência e seu poder no futebol, que é um esporte tão presente na sociedade, para apresentar ações eficazes de combate ao racismo", expressou o presidente da APFUT.