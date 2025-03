Clube japonês entra com ação judicial contra Carille: 'Não aceitou acordo'

A conturbada saída do técnico Fábio Carille do V-Varen Nagasaki no começo de 2024 para assumir o comando do Santos ainda não está resolvida. Ao menos na visão do clube japonês, que anunciou nesta quinta-feira que está entrando na justiça após ver o treinador brasileiro ignorar as propostas de acordo e um "pedido de desculpas" à torcida.

O V-Varen Nagasaki jamais aceitou a saída do técnico, que se aproveitou de uma brecha de seu contrato, que se encerraria no dia 1º da janeiro e só seria renovado no próximo mês. Carille pediu para sair, pois já tinha tudo acertado no Brasil.

Mesmo sem um novo vínculo assinado, os japoneses garantiam que tudo estava definido e vinham cobrando uma multa rescisória do Santos ou do comandante. O próprio presidente do V-Varen Nagasaki, Akito Takada vinha cobrando respeito e dignidade ao técnico, atualmente no Vasco, mas não obteve uma resposta satisfatório e resolveu entrar em ação com a Fifa. A entidade decidiu que não poderia julgar o processo, alegando estar "fora de sua jurisdição.