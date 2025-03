Barcelona deve ter Taylor Swift como 'patrocínio' na camisa contra o Real Madrid, diz rádio

Taylor Swift, uma das principais cantoras do pop, deve estar estampada na camisa do Barcelona no clássico com o Real Madrid em maio, pela LaLiga - o Campeonato Espanhol. Isto porque, com o patrocínio máster do Spotify, a marca tem, desde 2022, selecionado artistas para aparecerem pontualmente no uniforme do clube catalão em cada El Clásico.

Segundo a rádio RAC 1, a cantora americana é o nome mais provável para estampar a camisa do Barcelona contra o Real Madrid, no dia 10 ou 11 de maio - com a data exata ainda a ser definida -, no estádio Olímpico Lluís Companys. Além dela, outros nomes levantados pela imprensa espanhola foram os de Ed Sheeran e Travis Scott.

A cantora deve lançar ao menos um álbum neste ano, e o patrocínio pontual, fruto do acordo entre Spotify e Barcelona no início da temporada 2022/2023, pode ser utilizado como uma maneira de promovê-lo. Na discografia de Taylor Swift, a cantora tem regravado seus antigos discos, já que, no acordo com sua antiga gravadora, ela não tinha o direito sobre a produção.