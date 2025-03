Barcelona bate o Osasuna em jogo adiado por morte de médico e abre 3 pontos no topo do Espanhol

Restando 10 rodadas para a definição do campeão espanhol, o Barcelona abriu três pontos de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid. Nesta quinta-feira, o clube catalão igualou os concorrentes na tabela de jogos ao superar o Osasuna em partida adiada da 27ª rodada por 3 a 0, subindo aos 63 pontos, diante de 60 dos merengues e de 56 do Atlético de Madrid, que já liderou a competição e perdeu fôlego nas últimas jornadas.

O jogo foi adiado do dia 8 de março por causa da repentina morte de Carles Miñarro Garcia, médico do Barcelona, pouco mais de uma hora para o pontapé inicial. Sem clima e com jogadores abalados, os catalães pediram para não entrarem em campo e foram atendidos.

Nesta quinta, o Estádio Olímpico Lluis Companys lotado viu um Barcelona diferente entrar em campo. Raphinha, por causa dos jogos do Brasil da Data Fifa, sequer foi relacionado, enquanto Lewandowski ficou somente na reserva. Hansi Flick poupou suas estrelas já pensando no duelo de domingo, diante do Girona, novamente em casa.