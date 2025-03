Trombose na panturrilha afasta Damian Lillard do Milwaukee Bucks por tempo indeterminado

"A saúde de Damian é nossa prioridade número 1", disse o gerente geral Jon Horst, em um comunicado. "Nós o apoiaremos enquanto ele passa por esse processo semanal de critérios rigorosos para garantir que seja seguro para ele voltar a jogar. Os médicos indicaram que é muito improvável que essa situação ocorra novamente. Estamos gratos que isso tenha sido identificado e medicado rapidamente, o que ajuda na recuperação."

Os Bucks disseram que a medicação de Lillard estabilizou a trombose. Ele agora continuará com os testes regulares. O armador já está tomando remédios para afinar o sangue.

Lillard, 34, é o segundo jogador de alto nível a ficar de fora nesta temporada por causa de uma trombose. Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, foi diagnosticado com o mesmo problema no ombro depois que voltou do All-Star Game no mês passado, e foi rapidamente descartado para a temporada.

Ele, como Lillard, está tomando medicamentos prescritos para voltar às suas atividades. Os médicos garantiram aos Spurs que não há preocupação com a saúde de Wembanyama a longo prazo.

A lesão coloca em espera uma temporada na qual Lillard ganhou sua nona seleção para o All-Star Game. Ele foi classificado em 10º na NBA em assistências (7,1) e 11º em pontuação (24,9).