Rodrygo leva invertida de rival argentino: 'Tenho um Mundial e duas Copas América; você, zero'

Além da derrota em campo, a maior da seleção brasileira na história das Eliminatórias da Copa, a goleada de 4 a 1 para a Argentina, nesta terça-feira, contou com a provocação dos rivais sul-americanos, antes, durante e após o apito final. Neste cenário hostil, Rodrygo, do Real Madrid, levou invertida de Leandro Paredes, volante da Roma, que lembrou a seca de títulos, tanto do atacante quanto da seleção brasileira como um todo.

"Eu tenho uma Copa do Mundo e duas Copas América, você nenhuma. Você, zero", disse Paredes a Rodrygo, em registro da transmissão do duelo no estádio Monumental do River Plate. Pouco antes, o atacante brasileiro havia dito que o rival era "muito ruim".

No último encontro entre Brasil e Argentina, em 2023, no Maracanã, Rodrygo já havia tido discussões com os jogadores argentinos. Na ocasião, em que a seleção também foi derrotada por 1 a 0, o atacante do Real Madrid chamou os rivais de "covardes", por ameaçarem deixar o gramado após ataques da polícia do Rio a torcedores argentinos.