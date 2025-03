Paulistão movimenta R$ 7 bilhões e gera mais de 30 mil empregos

Nacionalmente, o impacto foi de mais de R$ 7 bilhões no PIB e R$ 3,2 bilhões em renda, alcançando 32.485 mil novos postos de trabalho e mais de R$ 2.3 bilhões em impostos.

De acordo com a EY, o impacto do Paulistão Sicredi em termos de remuneração para as famílias (R$ 2,9 bilhões) é 12 vezes maior do que a massa de remuneração do setor de Artes, Cultura, Esporte e Recreação no Estado de São Paulo (R$ 251 milhões).

Este impacto, segundo o estudo, gera uma remuneração média mensal de R$ 8,4 mil por família, equivalente a mais de dez vezes o valor médio da cesta básica em São Paulo em 2024.