Oklahoma City Thunder derrota Sacramento Kings e dispara na liderança do Oeste na NBA

Mesmo sob o apoio de sua torcida, os Kings não tiveram muito o que fazer diante do volume de jogo do adversário. Maior pontuador da equipe, Keegan Murray (28) não conseguiu impedir a quarta derrota seguida na competição. Diante da fase instável, a franquia de Sacramento ocupa a 9ª colocação no lado Oeste.

Já na partida realizada no Madison Square Garden, Karl-Anthony Towns e Josh Hart tiveram muito o que comemorar na vitória do New York Knicks sobre o Dallas Mavericks por 128 a 113.

Pela primeira vez na história dos Knicks, dois jogadores fizeram um "triple-double" em uma mesma partida. Hart encerrou o jogo com 16 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Já Towns deixou a quadra com 26 pontos, 12 rebotes e 11 assistências.

Feliz pela marca, Hart preferiu exaltar o grupo pelo "triple-double" alcançado nesta madrugada. "Tenho um ótimo grupo com jogadores de caráter. Isso é uma bênção e vamos seguir para continuar buscando mais vitórias".

Outro astro da noite, Towns seguiu a mesma linha de Hart em seu discurso. "Meus companheiros estavam apostando em mim e eu pude retribuir a confiança deles na partida. Isso me deixa muito feliz", comentou.

Terceiro colocado na Conferência Leste, o New York Knicks continua embalado. Já os Mavs tentam esboçar uma reação para sair do 11º posto no lado Oeste e chegar à zona de classificação dos playoffs.