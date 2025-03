Milei comemora vitória da Argentina sobre o Brasil: 'Foi um baile mórbido'

A derrota do Brasil para a seleção argentina nesta terça-feira foi uma surpresa até para os argentinos. Javier Milei, presidente do país sul-americano, classificou como um "baile mórbido" o desempenho de sua seleção contra o maior rival, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no estádio Monumental, do River Plate.

"Não me recordo de ter visto uma partida em que tivemos um baile tão mórbido contra o Brasil", afirmou Milei, à Radio Mitre, na manhã desta terça-feira. "Me parece que foi algo descomunal, não só pela quantidade de gols, mas pelo desempenho do goleiro brasileiro (Bento), que teve uma participação importante. Poderia ter sido muito pior para o Brasil."

Em Buenos Aires, a equipe de Dorival Júnior não conseguiu se colocar como uma ameaça a Lionel Scaloni e seus comandados, tornando-se uma presa fácil na goleada por 4 a 1 no estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias.