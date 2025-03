Messi dá indireta a Raphinha após baile da Argentina: Sempre falamos com futebol

Apesar de ter sido cortado dos confrontos contra Uruguai e Brasil desta Data Fifa, Lionel Messi acompanhou de longe as duas vitórias da Argentina. Pelas redes sociais, o craque parabenizou a seleção de seu país pelo desempenho e aproveitou para alfinetar Raphinha, que falou em "dar porrada" nos argentinos antes da goleada por 4 a 1 sofrida pelos brasileiros.

"Dentro, fora, onde quer que seja com esta seleção. Sempre falamos com futebol. Parabéns pelo grande jogo que fizeram ontem à noite e também pela vitória contra o Uruguai", escreveu Messi, em publicação nos stories de sua conta oficial no Instagram.

Artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões e considerado o melhor brasileiro em atividade na Europa, Raphinha deu a declaração às vésperas do clássico entre Brasil e Argentina, em entrevista a um podcast comandado por Romário, herói do Tetra.