Medo de agravar lesão deve tirar Neymar da estreia do Santos no Brasileirão diante do Vasco

Mesmo na folga do elenco por causa da Data Fifa, Neymar seguiu a programação para tratar o problema. Em sua casa em Mangaratiba, no Rio, fez questão de mostrar todo o trabalho físico determinado pelos médicos do clube. Desta forma, a euforia por uma volta em breve.

O elenco santista se reapresentou nesta terça-feira. Enquanto todos os jogadores disponíveis fizeram atividades no CT Rei Pelé, Neymar ficou mais uma vez na parte interna aprimorando o físico e sob atenção da fisioterapia. Barreal vem treinando em sua vaga e deve atuar diante do Vasco.

Como serão 12 rodadas do Brasileirão antes da parada para o Super Mundial de Clubes, o Santos deve aproveitar a semana livre de treinos pós-jogo do Vasco para deixar sua estrela pronta para estreia diante do Bahia, na segunda rodada do Brasileirão, possivelmente no dia 5 de abril (a CBF ainda vai desmembrar a segunda rodada).