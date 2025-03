Jorge é apresentado no Grêmio e promete lugar pela vaga de titular no gol: 'Tenho qualidades'

O reforço admitiu que respeitará a hierarquia de Tiago Volpi e Gabriel Grando. Sabe, contudo, que tem boa chance de jogar com os dois sem respaldo da torcida por causa de históricos de falhas. Basta mostrar serviço ao técnico Gustvo Quinteros.

"A minha perspectiva é a melhor possível, de trabalhar muito e crescer. Eu sou gremista de coração desde pequeno e quero ajudar da melhor maneira possível o clube e crescer na minha carreira com esses manto, sempre ajudando", disse.

Cássio, Léo Jardim e Victor são goleiros que passaram jovens pelo Grêmio e se destacaram na carreira. Todos servem de exemplo para o novo contratado. "Conversei com o professor no dia que cheguei. Ele me recebeu muito bem, mas não passou muita coisa. Eu acredito que trabalhando forte, tenho qualidade para poder jogar. Já fiz muitos jogos pelo Gaúcho, ano passado atuei bastante, no Campeonato Baiano todo. Venho respeitando os dois, são exemplos pra mim, há anos aí no cenário nacional, então venho devagar, mas espero representar bem o Grêmio."