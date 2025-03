Hulk e Júnior Santos aprimoram parte física, mas são dúvidas para estreia do Atlético-MG

O Atlético-MG deve ter desfalques de peso no setor ofensivo diante do Grêmio, sábado, em Porto Alegre, na largada do Brasileirão. O astro Hulk e o reforço Júnior Santos ainda estão na transição física e dificilmente jogam no fim de semana.

Hulk até entrou nos minutos finais da decisão do Campeonato Mineiro para levantar a taça do hexacampeonato. Porém, continua o tratamento da lesão muscular e pode ser preservado no jogo com os gaúchos. Da mesma maneira, Júnior Santos ainda não está 100% após sofrer lesão no tendão da panturrilha direita.

"Na manhã desta quarta-feira, o Atlético realizou mais um treino técnico/tático nos campos 5, 6 e 7 da Cidade do Galo. É a preparação para as estreias no Brasileiro e Copa sul-americana. Os atacantes Hulk e Júnior Santos, ainda no processo de transição, participaram de parte das atividades com grupo e voltaram a fazer trabalhos à parte com a preparação física", informou o Atlético-MG.