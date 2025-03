Galvão Bueno se revolta com seleção e Dorival: 'Hora de recomeçar'

Contratado em 2024 para suceder Fernando Diniz no comando técnico e logo após o fracasso no projeto de trazer Carlo Ancelotti, Dorival Júnior já vive uma pressão para ser descartado, após insucessos e maus desempenhos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Filipe Luís, que tem mais títulos do que derrotas no comando técnico do Flamengo, tem seu nome ventilado para a seleção brasileira.

"Fora o Gerson, que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo do Brasil jogam em times pequenos ou médios, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Raphinha, de você dizer: 'Vamos dar porrada dentro e fora de campo, se for necessário? Criou-se todo um clima'", reforçou o narrador.

Ao final da 14ª rodada, o Brasil aparece na quarta colocação, com 21 pontos, seis pontos acima da sétima colocada Venezuela, que hoje disputaria a repescagem mundial das eliminatórias. Os seis primeiros times das Eliminatórias Sul-Americanas se classificam diretamente à Copa do Mundo e o sétimo vai à repescagem. Restam quatro rodadas a serem disputadas pela competição.