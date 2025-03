Dudu, ex-Palmeiras, culpa grama sintético do Allianz por lesão: 'Quem tem, vai defender'

Ex-jogador do Palmeiras, Dudu foi um dos atletas que aderiram ao movimento contra o gramado sintético no futebol brasileiro, liderado por Thiago Silva, Lucas Moura e Neymar, no último mês. Hoje no Cruzeiro, o atacante sofreu uma grava lesão no joelho que o tirou da atividade por um ano; agora, ele entende que o gramado do estádio alviverde teria sido "responsável" pelo agravamento de sua lesão.

"Quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. Quando você tem um carro, e acontece um acidente, você vai querer trocá-lo. Depois que machuquei meu joelho, achei que a grama sintética, para mim, teve um pouco de ajuda para isso acontecer", afirmou o atacante, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva antes da estreia da equipe pelo Campeonato Brasileiro.

A lesão a que se refere Dudu ocorreu em duelo com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco. Com isso, ele só pôde voltar aos gramados somente na temporada seguinte, na reta final de seu contrato - que não foi renovado. "Acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, eu poderia não ter machucado. Quem machuca o joelho sabe o tamanho do sacrifício para voltar ao nível da forma física."