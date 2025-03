Convocados reforçam treino do Palmeiras, e Vitor Roque mostra confiança em 1º título

A véspera da final do Paulistão foi de boas notícias para o técnico Abel Ferreira. Todos os seis convocados para a Data Fifa voltaram sem problemas clínicos e apenas Richard Ríos não participou das atividades na Academia de Futebol. Por jogar integralmente os dois jogos da Colômbia, o volante fez um regenerativo.

Com Weverton, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres em campo, Abel Ferreira realizou a última atividade antes de tentar buscar a quarta virada seguida em finais do estadual. O Palmeiras é tricampeão sempre revertendo a desvantagem no segundo jogo. Foi assim com 4 a 0 sobre São Paulo e Água Santa e com 2 a 0 no Santos.

O Palmeiras precisa ganhar do Corinthians na Neo Química Arena após levar 1 a 0 em casa, e Vitor Roque mostrou confiança no primeiro troféu pelo clube.