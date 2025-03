Atacante angolano Loide Augusto celebra adaptação no Vasco e elogia o elenco: 'Me abraçou'

Há alguns dias no futebol brasileiro, o angolano Loide Augusto foi apresentado oficialmente no Vasco nesta quarta-feira e mostrou-se à vontade na nova casa. O atacante elogiou os companheiros, celebrou a rápida adaptação e admitiu que o único problema vem sendo se acostumar com o forte calor do Rio de Janeiro.

"Conheço muito da história do Vasco, sei das lendas que passaram pelo clube, como Romário e Edmundo, jogadores que são ídolos, não só aqui no Brasil, mas mundialmente também. Conheço a história do clube, de luta por respeito, igualdade e inclusão. Então, quando apareceu a oportunidade não hesitei em aceitar, eu quis e quero estar aqui, estou muito feliz", disse o reforço.

Por causa do nome, que lembra muito de um personagem de comédia, o atacante já virou motivo de gozação dos companheiros. Ele é chamado de "artista" pelo grupo, mas garante que essa interação vem ajudando-o a se enturmar antes da estreia oficial. O Vasco recebe o Santos pelo Brasileirão, no domingo.