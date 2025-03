Alphonso Davies rompe ligamento do joelho e desfalca o Bayern no restante da temporada

O Bayern de Munique sofreu um importante desfalque às vésperas das quartas de final da Liga dos Campeões. Alphonso Davies rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito defendendo a seleção do Canadá e vai ficar de fora do restante da temporada.

Peça importante no esquema do treinador Vincent Kompany, o defensor vai ser submetido à cirurgia e a previsão de retorno aos campos está estimada em seis meses.

O clube divulgou uma nota em seu site lamentando a lesão e não estipulou um prazo para recuperação do atleta. "Davies foi diagnosticado com um ligamento cruzado rompido quando estava a serviço da seleção canadense", diz parte do texto sobre o atleta.