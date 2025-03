Zubeldía comanda marcação sob pressão no São Paulo de olho em retranca do Sport no Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía vem aproveitando esse período de tempo livre para intensificar os treinos e tornar o São Paulo mais intenso já no início do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o treinador comandou uma atividade em espaço reduzido e deu ênfase à marcação sob pressão pensando no compromisso da primeira rodada do Nacional.

O São Paulo inicia a competição recebendo o Sport no MorumBis, neste sábado, às 18h30. À espera de um adversário na retranca, o comandante argentino pretende montar sua equipe com uma linha alta no setor de ataque a fim de surpreender o rival pernambucano na saída de bola.

Na atividade, ele promoveu exercícios de mobilidade e liderou um trabalho de posse bola. Após comandar treinos na semana utilizando toda a extensão do campo, nesta terça ele organizou um coletivo de 11 contra 11 em espaço reduzido para "abafar" o adversário.