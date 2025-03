Torcedores do Coritiba viajam até SP para protestar contra SAF

Torcedores levaram cartazes com o rosto de D'Ancona, "procurado". O empresário, chamado de omisso pelos torcedores, viajou e não estava presente no momento em que a manifestação se deu em São Paulo. Cânticos, como "SAF de Mendigo", e faixas, com os dizeres "$afados" e "Treegolpe", puderam ser vistos na Avenida Faria Lima na manhã desta terça-feira.

Os torcedores pedem a saída da Treecorp do clube, movimento impulsionado pelos maus resultados nos últimos anos. Em 2023, o Coritiba se tornou a primeira SAF a ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Em 2024 e 2025, o clube foi eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil e, na última temporada, amargou sua pior campanha na história da Série B.

Em 2025, além da eliminação da Copa do Brasil, a equipe paranaense amargou, novamente, uma saída precoce do Campeonato Estadual, nas quartas de final, diante do Maringá. Desde 2022, o Coritiba não se sagra campeão estadual. Além disso, após polêmicas com Rafinha, a gestão atual optou pela rescisão contratual do lateral.

A Treecorp é uma gestora de investimentos e, em 2023, se tornou dona de 90% da SAF do Coritiba. À época, foi prometido o investimento de R$ 1,1 bilhão durante o período de dez anos. Roberto Justus, apresentador e empresário, é sócio minoritário e tem participação na SAF. Em seu fundo, ela tem 11 empresas em seu variado portfólio de negócios. Entre estas, estão Ademicon, Cabana Burguer, Zeedog e Zu Digital.

Veja a manifestação