República Checa soma 2ª vitória nas Eliminatórias Europeias em grupo da perigosa Croácia

Apesar de criar outras oportunidades, a partida foi para o intervalo com o triunfo magro dos visitantes. Na volta do descanso, Schick, centroavante do Bayer Leverkusen, ampliou. Bem posicionado na pequena área, apenas escorou o cruzamento para trás de Cerny, aos 5 minutos. Sulc ampliou aos 26, após rebote do goleiro, e Kliment definiu aos 50.

Montenegro, que fez 3 a 1 em seu primeiro jogo das Eliminatórias justamente diante de Gibraltar, recebeu as Ilhas Faroe e não conseguiu sair do zero antes do intervalo. Diante de um forte poderio defensivo, só conseguiu abrir o placar aos 51 minutos da fase final, com Kuc, chegando à vice liderança pelos critérios de desempate após duro 1 a 0.

HALLAND MARCA EM VITÓRIA DA NORUEGA

A segunda rodada do Grupo I, no qual a favorita Itália ainda não estreou, teve o confronto direto pela liderança entre Israel e Noruega em Debrecen, na Hungria. E os noruegueses levaram a melhor, subindo para seis pontos após 4 a 2, gols de Wolfe, Sorloth, Ajer e Haaland. Fani e Turgeman fizeram para os mandantes.

Os israelenses caíram para terceiro, com os mesmos três pontos da Estônia, que desencantou com 3 a 2 sobre a zerada Moldávia, fora de casa. Em seus domínios, os moldávios foram prejudicados pela expulsão de Cojocaru com somente cinco minutos.

Já no Grupo J, Macedônia do Norte e País de Gales se enfrentaram na tentativa de se isolar na frente após largarem com triunfos. E guardaram as emoções para os acréscimos do segundo tempo, quando saíram os gols do empate por 1 a 1. Com gol de Moivski, aos 46, em batida na área, a Macedônia abriu frente. Mas a festa durou pouco. Aos 51, Brooks deixou tudo igual. A bola passou entre as pernas do zagueiro e morreu nas redes. Ambos subiram para quatro pontos.