Mirassol anuncia Matheus Bianqui por empréstimo até o fim de 2025: 'Fazer história na Série A'

Com a chegada de Bianqui, o Mirassol soma cinco reforços para a Série A. Antes dele, o clube já havia oficializado as contratações do volante Zé Vitor e dos atacantes Fabrício Daniel, Luiz Filipe e Maceió. Além deles, o meia-atacante Edson Carioca também é aguardado para ser apresentado nos próximos dias.

A diretoria do Mirassol tem adotado uma postura ativa no mercado para fortalecer o elenco do técnico Rafael Guanaes. O objetivo é garantir um bom desempenho na primeira participação do clube na elite do futebol brasileiro.

O primeiro desafio do Mirassol na Série A acontece no próximo sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.