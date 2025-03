Ministério Público espanhol arquiva processo de insultos racistas a Vini Jr em jogo com o Barça

As imagens do estádio foram solicitadas pela polícia da Catalunha para auxiliar na identificação dos autores dos cânticos racistas. Além das imagens, outras peças do processo foram declarações de testemunhas e do próprio Vinícius, que depôs sobre o episódio no dia 23 de janeiro deste ano.

O Ministério Público optou por não dar andamento ao processo. No entanto, o caso foi encaminhado ao Gabinete para a Igualdade de Tratamento e Não Discriminação caso seja necessária a abertura de processo disciplinar contra os investigados.