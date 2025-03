Joseph Blatter e Michel Platini são inocentados pela segunda vez em casos de corrupção

"Você viu que minha filha estava vindo com lágrimas porque ela acreditava em (seu) pai e eu acreditava em mim mesmo", disse Blatter. "Esperar tanto tempo afeta a pessoa. E minha família foi muito afetada", completou.

Platini sentou-se com os braços cruzados e, após o veredicto do tribunal também se manifestou sobre o desfecho do caso. "Essa perseguição da Fifa e de alguns promotores federais suíços por 10 anos agora acabou, agora acabou totalmente", disse Platini saindo do tribunal. "Estou muito feliz."

O gabinete do procurador-geral na Suíça contestou uma primeira absolvição em julho de 2022 e pediu sentenças de 20 meses, suspensas por dois anos. A acusação alegou que o pagamento "prejudicou os ativos da Fifa e enriqueceu Platini ilegalmente".

"Michel Platini deve finalmente ser deixado em paz em questões criminais", disse seu advogado Dominic Nellen em um comunicado. "Após duas absolvições, até mesmo o Gabinete do Procurador-Geral da Suíça deve perceber que esses procedimentos criminais falharam definitivamente".

Um novo recurso à Suprema Corte Suíça pode ser apresentado pelo gabinete do promotor, que disse em um comunicado que "decidirá sobre como prosseguir" sobre a questão.

CASO DE UMA DÉCADA