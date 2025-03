João Fonseca passa de 1 milhão de seguidores e se aproxima do 'top 10' entre tenistas

Apesar de ter saído mais cedo do Masters Miami, após derrota contra o australiano Alex De Minaur na noite de segunda-feira, João Fonseca alcançou uma conquista fora das quadras nesta semana. O jovem brasileiro ultrapassou os 1 milhão de seguidores em seu Instagram e é agora um dos tenistas em atividade mais acompanhados na rede social em todo o mundo.

Com a nova marca, Fonseca se aproxima do top 10 de atletas mais seguidos da modalidade. 12º lugar no ranking, ele precisa de apenas mais 200 mil seguidores para alcançar o francês Gael Monfils, atual 10º colocado.

O boom de seguidores do tenista evidencia o que tem se chamado de 'Fonsecamania'. Com bom desempenho em grandes campeonatos, o atleta caiu nas graças da torcida brasileira, que passou a acompanhar os torneios do circuito. Elogiado por adversários e por ídolos do esporte, o garoto ganha cada vez mais visibilidade no próprio universo do tênis.