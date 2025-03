Jayson Tatum deixa jogo com lesão, Celtics derrotam Kings e emplacam 6ª vitória seguida na NBA

Do outro lado, Doncic também mostrou a eficiência de sempre (também fez 32 pontos) e contou com o apoio do veterano LeBron James (24). A defesa, porém, acabou comprometendo a atuação do conjunto de Los Angeles.

Insatisfeito com a atuação de sua equipe no final do jogo, o técnico JJ Redick mandou um recado a seus comandados. "Não fomos capazes de sustentar o mesmo nível de intensidade com que começamos a partida. Há alguns jogadores, talvez por estarem fora da escalação, que parecem cansados. Temos de voltar a ser quem somos", disse o comandante após a terceira derrota seguida.

Na tabela, o conjunto de Los Angeles aparece no quarto posto com 43 vitórias, mesmo número de triunfos do Memphis Grizzlies, quinto colocado no Oeste. Já o Orlando Magic figura na oitava posição da outra Conferência.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Indiana Pacers 119 x 103 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 118 x 106 Los Angeles Lakers