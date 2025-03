Guarani integra Pablo Baianinho, emprestado pelo Vitória, e promessa japonesa

O Guarani segue sua preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, dois reforços foram integrados ao elenco e o clube se mantém atento ao mercado em busca de um ponta e mais nomes para a defesa.

Os meias Pablo Baianinho, que chegou do Vitória por empréstimo, e o japonês Ryuta Takakashi, de 20 anos, já participam dos treinamentos comandados pelo técnico Maurício Souza. Antes, o clube já tinha confirmado o atacante Lucas Macedo, que estava no futebol português.

Pablo tem 21 anos, teve passagem na base do Boavista-RJ e chegou ao Jacuipense-BA em 2022, ainda no sub-20. Se profissionalizou em 2023, com seis jogos, e fez outros dez em 2024. Chamou atenção do Vitória, que o contratou para o sub-20 no mesmo ano. Em 2024 e 2025, fez sete jogos no profissional, mas não conseguiu espaço.