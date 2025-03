Goiás demite Jair Ventura e acerta retorno de Vagner Mancini para Série B

O Goiás anunciou a saída do técnico Jair Ventura, mesmo após a equipe garantir vaga na final da Copa Verde. A decisão foi tomada pela diretoria em razão do desempenho da equipe em outras competições, em especial a eliminação no Campeonato Goiano para o rival Vila Nova.

Jair Ventura deixa o clube após 18 partidas no comando, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas. Apesar de levar o Goiás à decisão da Copa Verde, a eliminação nas semifinais do Estadual pesou na avaliação da diretoria, que decidiu pela mudança no comando técnico.

O substituto já está definido. Vagner Mancini, que comandou o Goiás durante a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, aceitou a proposta do clube e aguarda apenas a conclusão de detalhes burocráticos para ser anunciado oficialmente.