Federação admite erro de arbitragem em pênalti de Palmeiras x São Paulo

O São Paulo recebeu nesta segunda-feira (24) um ofício da Federação Paulista de Futebol (FPF) reconhecendo erro de arbitragem no lance que originou o pênalti polêmico no clássico com o Palmeiras, realizado em 10 de março, válido pelas semifinais do Campeonato Estadual. O time alviverde venceu por 1 a 0 e o resultado implicou na eliminação da equipe tricolor. A informação foi divulgada primeiramente pela TNT Sports e confirmada pelo Estadão.

A jogada aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. O São Paulo errou na saída de bola e o palmeirense Vitor Roque se chocou contra a perna do zagueiro Arboleda na disputa, caindo dentro da área. Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade, gerando revolta dos jogadores são-paulinos. Rodrigo Guarizo, responsável pelo comando do VAR, ratificou a decisão.

"Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque)", explicou Guarizo durante a checagem. O áudio da conversa com o árbitro foi divulgado no dia seguinte à partida. Raphel Veiga foi para a marca da cal e anotou o único gol da partida.