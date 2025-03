Dorival admite erros, pede desculpas ao torcedor e diz não saber sobre permanência na seleção

Dorival Júnior não sabe se permanece na seleção brasileira. Segundo o treinador, a permanência é uma situação que "foge do seu comando". Foi o que ele disse após a goleada da Argentina sobre o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

"Tudo deu errado desde o primeiro minuto", declarou inicialmente. "Peço até desculpas para o torcedor brasileiro, porque havia uma expectativa diferente", completou.

"Eu nunca fujo de minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que vinha sendo desenvolvido. O que programamos não aconteceu. Tenho que reconhecer o desenvolvimento da equipe adversária que merecidamente fez o resultado. E nós não tivemos um poder de reação, mesmo no 2 a 1", analisou.