Djokovic é confirmado em Madri após três anos e disputará o no Masters 1000 pela 14ª vez

O retorno do sérvio Novak Djokovic será uma das atrações do Masters 1000 de Madri, agendado entre os dias 21 de abril e 4 de maio. Depois de ausência em duas edições do torneio, o número 5 do mundo foi confirmado nesta terça-feira pela organização do torneio que também contará com o brasileiro João Fonseca após curtas férias.

"Novak Djokovic está pronto para retornar ao Mutua Madri Open;. Esta será a 13ª aparição de Djokovic em Madri, tendo competido aqui pela primeira vez em 2006, quando começou sua longa e frutífera jornada com uma vitória sobre Richard Gasquet", anunciou a organização do Masters de Madri.

Djokovic já atuou por 39 vezes na carreira na competição espanhola. Foram 30 vitórias e nove derrotas, além da conquista de três títulos, nas edições de 2011, 2016 e 2019. Ainda alcançou a semifinal em outras quatro oportunidades.