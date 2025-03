Corinthians e Palmeiras se ajudam em planejamento de voos da volta de atletas para final

Do lado do Palmeiras, os seis jogadores convocados chegarão à capital paulista na madrugada desta quarta-feira, na véspera da decisão. Piquerez, Emiliano e Facundo Torres, trio uruguaio que encara a Bolívia, em voo fretado direto de La Paz. Richard Ríos, convocado pela Colômbia, retorna em outro fretado pelo Palmeiras, mas que também terá a companhia de Ángel Romero, do Corinthians. Em ambos os percursos, os atletas serão acompanhados de perto por fisioterapeutas do clube.

Weverton e Estêvão, convocados por Dorival Júnior, retornarão no voo da própria seleção brasileira, de Buenos Aires, onde encara a Argentina nesta terça-feira. Além deles, o Palmeiras também terá a volta de Lucas Freitas, coordenador de fisioterapia do Palmeiras, chamado pela CBF para esta Data Fifa.

O primeiro jogo da final terminou com a vitória do Corinthians em pleno Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Agora, o time alvinegro decide em casa e tem a vantagem do empate para ficar com o título. Por sua vez, a equipe alviverde precisa vencer o rival por dois gols de diferença para levar a taça, ou devolver o resultado da partida de ida para decidir nos pênaltis.