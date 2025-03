Brasil visita a Argentina mais leve e com seis mudanças para encaminhar vaga à Copa

O flamenguista atacou mais que o companheiro de lateral-direita quando entrou diante da Colômbia. O lado esquerdo da Argentina conta com Thiago Almada, que flutua, ocupando também o centro, o que, na interpretação de Dorival, pode provocar espaços para que Wesley jogue com mais facilidade.

Já no ataque, João Pedro não aproveitou a chance de titularidade. Ainda assim, a característica do time deve ser a mesma com Matheus Cunha. Ambos atacantes têm atuado de maneira mais recuada pelos seus clubes na Inglaterra. "O Matheus tem liberdade de movimentação, junto do Vini. Ora um primeiro atacante, ora um segundo. Depende muito de como a Argentina se postar em campo", projetou o técnico.

Endrick, convocado somente após o corte de Neymar, é o único centroavante de ofício no plantel atual. Dorival optou por não o colocar na primeira partida. O treinador prega paciência sobre o tema e justifica a escolha, mais uma vez, com a minutagem do garoto no Real Madrid.

"Ele tem chamado a atenção em todos os treinamentos, tudo agora é questão de tempo. Nós precisamos, primeiro, ter um pouco mais de posse de bola com a nossa equipe, temos que valorizar um pouco mais dessa posse, por isso a característica de um João Pedro, a característica de um Matheus Cunha", explicou.

Dorival ainda revelou uma conversa de duas horas e meia com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Ele afirmou que os dois falaram sobre Endrick e o momento do atacante, que tem seis gols na temporada, mesmo que tenha entrado após os 35 minutos do segundo tempo, na maioria de suas participações.

A adversária Argentina não tem seu principal jogador, já que Messi não foi convocado por causa de uma lesão muscular. Assim como a vitória brasileira na última rodada, os argentinos venceram o Uruguai com uma jogada individual, protagonizada por Almada, que marcou o único gol do triunfo por 1 a 0.