Bolívia domina, mas fica só no empate com o Uruguai e classifica a Argentina para a Copa

A altitude de mais de 4.000 metros do estádio Municipal de El Alto não foi amiga para Bolívia e Uruguai. Na tarde desta terça-feira, as seleções se enfrentaram na Bolívia, na abertura da 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, e não saíram do empate sem gols.

A seleção boliviana foi quem dominou a partida, mas mesmo tendo a altitude como trunfo, não conseguiu fazer valer o mando de campo e empilhou chances desperdiçadas. Já o Uruguai, que conquistou apenas um ponto nesta data Fifa, não conseguiu reagir.

Com o resultado, a Bolívia foi a 14 pontos e não poderá mais alcançar a Argentina, atual campeã, que garante vaga na Copa do Mundo. O Uruguai chegou aos 21 pontos.