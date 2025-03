Avaí confirma saída de Enderson Moreira mesmo após título catarinense

Enderson Moreira não seguirá no Avaí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o técnico demonstrar sua insatisfação, mesmo após o título do Campeonato Catarinense, o clube confirmou que o contrato não foi renovado em comum acordo entre as partes.

"O Avaí comunica o encerramento do vínculo com o técnico Enderson Moreira. O contrato, que se encerraria com o término do estadual, não foi renovado. A decisão foi tomada em comum acordo entre o clube e o profissional", confirmou o clube.

O Avaí ainda confirmou que uma coletiva com o presidente Júlio César Heerdt será realizada na Ressacada na próxima quarta-feira, em horário ainda a ser confirmado. Ele abordará o tema e falará sobre a busca por um novo técnico.