André Balada assume a presidência da Cabofriense aos 34 anos: 'Grande desafio'

O ex-atacante André Felipe Ribeiro de Souza, ou André Balada, trocou os gramados pelo conforto do escritório e agora iniciará uma nova jornada no futebol: o ex-parceiro de Neymar no Santos foi oficializado nesta terça-feira como novo presidente da Cabofriense, do Rio de Janeiro, com a missão de recolocar a equipe na elite carioca.

"Mais um grande desafio para 2025. Agora, oficialmente, assumo a presidência da Cabofriense, o clube da minha cidade e que me abriu as portas para o futebol. É hora de voltar para casa, criar oportunidades para os jovens da nossa região e recolocar a Cabofriense no lugar que ela merecer: a elite do futebol carioca", afirmou o ex-camisa 9 que passou por grandes clubes do País, entre eles Santos, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG e Vasco.

Aos 34 anos e recém aposentado após defender o América-RJ e a própria Cabofriense em 2024, o ex-jogador fez juras de amor ao clube no qual despontou para o futebol e espera retribuir da melhore maneira.