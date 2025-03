Abel prioriza cruzamentos e finalizações em treino do Palmeiras de olho na final do Paulistão

Com a necessidade de vencer o Corinthians por dois gols de vantagem para levantar o título do Campeonato Paulista no tempo normal, o Palmeiras cumpriu mais um dia de treinamento nesta terça-feira. No trabalho de campo, o técnico Abel Ferreira centrou foco nos cruzamentos e finalizações.

O treinador português comandou exercícios para aprimorar o passe e organizou ainda uma atividade tática e técnica com objetivos específicos.

Em transição física, Mauricio realizou as duas primeiras movimentações com o elenco e depois fez um complemento em separado com os preparadores físicos. Gustavo Gómez e Paulinho cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.