Scaloni mantém tom diplomático sobre clássico e minimiza racismo: 'Está fora da nossa cabeça'

A temática do racismo virou assunto chave na relação da CBF com a Conmebol, principalmente após o desabafo de Luighi, do Sub-20 do Palmeiras, que foi vítima de discriminação racial no Paraguai. A entidade brasileira bateu o pé em cobrança por uma punição.

Quando foi anunciada multa e jogos de portões fechados para o Sub-20 do Cerro Porteño, as únicas punições previstas pela Comebol, houve descontentamento. No dia 27, já após a Data Fifa, haverá uma reunião promovida pelo órgão sul-americano, com presença da CBF, para debater o racismo no continente.

No ofício que foi enviado pelos brasileiros, é dito que houve "omissão" por parte da Conmebol. Embaixadores dos governos dos países que fazem parte da confederação e representantes das associações nacionais de futebol foram convidados para participar do encontro.

Voltando a falar sobre a partida, Scaloni evitou comentar sobre a formação do adversário, confirmada por Dorival com seis mudanças. Ele também tratou como "normal" o valor que a partida tem para a Argentina. Apenas um empate já é suficiente para confirmar o time na Copa do Mundo 2026.

O time da Argentina deve ter a formação parecida com a que entrou diante do Uruguai. De Paul será novidade, provavelmente no lugar de Paredes. "Quando temos de sofrer, sofremos. Não nos dedicamos apenas a jogar bonito, há momentos nos quais deve ser superior ao rival e outros em que deve ser forte e se defender", projeta sobre a partida.

O Brasil é o terceiro colocado nas Eliminatórias, com 21 pontos, sete a menos que a líder Argentina. Se os argentinos empatarem nesta terça-feira, já garantirão a vaga no Mundial de 2026. A partida será no Monumental del Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília).