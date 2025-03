Raphinha já levou cotovelada e 5 pontos na boca em clássico entre Argentina e Brasil

Raphinha, que foi machucado no meio da primeira etapa, jogou até o intervalo com um algodão na boca para estancar o sangramento. O jogador chegou a voltar para o segundo tempo, mas foi substituído cerca de 20 minutos depois.

Já Otamendi, que realizou a agressão, terminou o jogo sem ser punido e ironizou a situação: "só bola", comentou em uma publicação sobre o ocorrido. A partida acabou em um empate sem gols, o que manteve o Brasil na liderança da classificação, e a Argentina como vice-líder.

Agora na condição de líder das Eliminatórias, os argentinos enfrentam a seleção brasileira, terceira colocada, em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate. O confronto está marcado para as 21h (horário de Brasília), e contará com transmissão da TV Globo e do SporTV.