Ponte Preta não renova empréstimo e Pedro Vilhena retorna ao São Paulo

A Ponte Preta anunciou que não renovará o contrato de empréstimo com o meia Pedro Vilhena, que retornou ao São Paulo após defender o clube campineiro no primeiro semestre. O jogador, de 23 anos, fez parte do elenco alvinegro em 2025, atuando em oito partidas, mas sem conseguir balançar as redes ou fornecer assistências. Sua passagem por Campinas não teve grande destaque e agora ele volta ao time tricolor, clube com o qual tem vínculo até o fim de 2026.

A decisão de não renovar o empréstimo de Pedro Vilhena foi tomada pela diretoria da Ponte Preta que, com isso, busca alternativas para o setor de criação. Com a saída do jogador, a equipe alvinegra agora conta com outros nomes como Elvis, Serginho e o recém-contratado Diego Tavares para atuar na armação de jogadas no meio de campo, posições que, tradicionalmente, têm sido de grande importância no estilo de jogo do clube.

Com o retorno de Pedro Vilhena ao São Paulo, a diretoria tricolor passará a analisar a situação do atleta. O clube paulista avaliará se irá utilizá-lo na temporada 2025 ou se o emprestará novamente para que ele possa ganhar mais experiência e sequência de jogos, algo fundamental para o crescimento do meia. No time profissional do São Paulo, Pedro Vilhena tem apenas uma partida disputada, e o clube sabe da importância de dar rodagem ao jogador para seu desenvolvimento.