Nuggets batem Rockets e esquentam briga na Conferência Oeste na NBA

Em jornada inspirada, Murray cumpriu bem o seu papel: foi preciso nos arremessos e também efetivo quando precisou liderar a equipe nos momentos de maior pressão. Com sete assistências, o armador cometeu apenas um erro de ataque.

Feliz pelo resultado fora de casa sobre um concorrente tão forte, o técnico Michael Malone conta agora com a volta de Jokic nos próximos compromissos dos Nuggets. Este foi o quarto duelo seguido que o comandante não pode contar com o pivô sérvio, que se recupera de lesão no tornozelo.

"Ele vai voltar em algum momento. Esperamos contar com o Jokic na série de cinco partidas que vamos fazer como mandantes. Agora vamos retornar para casa e ver como ele vem se recuperando. Precisamos dele 100%", afirmou.

Em um duelo extremamente disputado, o jogo deste domingo contou com boas atuações também pelo lado do Houston Rockets. Jalen Green (30) foi o maior pontuador de seu time, enquanto Alperen Segun anotou um "triple-double" com 17 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

Em uma rodada que contou com mais sete embates, o Oklahoma City Thunder confirmou a boa fase ao conquistar uma difícil vitória de 103 a 101 sobre o Los Angeles Clippers, na madrugada desta segunda-feira, em duelo realizado no Intuit Dome. O resultado aumentou a sequência de triunfos da equipe para seis jogos.

Líder isolado da Conferência Oeste com 59 triunfos, o time do técnico Mark Daigneaut contou com a força coletiva de sua equipe para superar os Clippers. Gilgeous-Alexander foi quem mais brilhou ao fazer 26 pontos e dar oito assistências.