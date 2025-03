Nova Zelândia derrota Nova Caledônia e assegura vaga para a Copa do Mundo de 2026

A Nova Zelândia garantiu, na madrugada desta segunda-feira, a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A vaga foi assegurada no triunfo da seleção neozelandesa sobre a Nova Caledônia pelo placar de 3 a 0. Com o resultado positivo a equipe ficou com a vaga das Eliminatórias da Oceania.

Esta é a terceira vez que a Nova Zelândia figura em uma edição de Copa do Mundo. A primeira foi na Espanha, em 1982, quando a equipe caiu no Grupo do Brasil. No confronto com a badalada equipe de Telê Santana, o time nacional aplicou uma goleada de 4 a 0 com dois gols de Zico, um de Falcão e outro de Serginho Chulapa. A segunda e última participação dos neozelandeses foi em 2010, no Mundial da África do Sul.

Com o triunfo, a Nova Zelândia se tornou a segunda equipe a se garantir para a Copa, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, sem contar os países sede. A seleção japonesa também já tem seu lugar assegurado.