Neymar celebra volta aos treinos no Santos e mostra confiança: 'Estou bem'

Apesar de não ter participado do jogo-treino contra o sub-20 realizado no domingo, Neymar segue confiante de que estará pronto para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo, contra o Vasco, em São Januário. A expectativa é que o camisa 10 retome sua posição no time titular, depois de não atuar desde o início de março.

O atacante também acabou cortado da convocação da seleção brasileira, que derrotou a Colômbia por 2 a 1 e enfrentará a Argentina nesta terça-feira. O craque acredita que poderá voltar a defender o país na próxima Data Fifa.

Enquanto isso, o elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresentará na manhã de terça, com Neymar se integrando de vez à preparação para o retorno do clube à elite do futebol nacional.