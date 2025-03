Mayke exalta intensidade e confia em virada do Palmeiras: 'Vamos para fazer história'

O Palmeiras se prepara intensamente para a grande decisão do Campeonato Paulista, que ocorrerá nesta quinta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Na manhã desta segunda, o elenco alviverde realizou um treino focado em aprimorar detalhes importantes para a final, com o objetivo de buscar o quarto título estadual consecutivo. O lateral-direito Mayke, em entrevista após a atividade, falou sobre o trabalho intenso da equipe e as expectativas para o confronto.

O treino desta segunda-feira foi dividido entre trabalho tático e atividades específicas. A comissão técnica de Abel Ferreira iniciou com um exercício de enfrentamentos, seguido por uma movimentação de 11 contra 11, onde a equipe se concentrou em dinâmicas e objetivos específicos. A parte final do treinamento foi dedicada ao ajuste de conceitos defensivos com os zagueiros e laterais, enquanto o assistente Vitor Castanheira trabalhou jogadas ofensivas com os meio-campistas e atacantes.

Mayke, que é o jogador mais longevo do elenco, com 310 partidas pelo clube e 12 títulos conquistados, destacou a importância da preparação para o duelo decisivo. "Logo depois do jogo em casa, eu já queria que tivesse a partida de volta logo. Mas depois de um tempo, sabemos que esse descanso é importante para concentrarmos. Foi uma semana de muito trabalho para chegar lá e fazer uma boa exibição", afirmou o lateral.