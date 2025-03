Harry Kane marca, Inglaterra derrota Letônia e lidera grupo nas Eliminatórias para a Copa

A Inglaterra manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo ao vencer a Letônia por 3 a 0, nesta segunda-feira, em Wembley, pela segunda rodada. O destaque da partida foi o belo gol de falta marcado por Reece James. Harry Kane e Eze também balançaram as redes e garantiram mais uma vitória para a equipe de Thomas Tuchel. Na estreia, os ingleses já haviam derrotado a Albânia por 2 a 0.

Com o triunfo, a Inglaterra assumiu a liderança isolada do Grupo K, com seis pontos em duas partidas. Albânia e Letônia vêm logo atrás, com três pontos cada. A seleção inglesa volta a campo diante da Andorra, fora de casa, no mês de junho.

A Inglaterra teve mais posse de bola e controlou as ações no primeiro tempo contra a Letônia. A equipe de Tuchel buscou envolver a defesa adversária com trocas rápidas de passe, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras nos minutos iniciais. Bowen arriscou de fora da área, mas a bola passou longe do gol.